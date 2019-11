Käes on lõherahu aeg 

Kui enamikul meie vetes elavatel kaladel on kudeaeg möödas, siis lõhelistel on see oluline etapp parasjagu käes. Seepärast peab keskkonnainspektsioon vajalikuks kudemisega seotud piiranguid ja nende eesmärki taas meelde tuletada.



Võrreldes möödunud aastaga, on üht-teist ka muutunud. Täielik püügirahu algas tänavu 20. oktoobril ja kestab 30. novembrini. Tuletame siinkohal ka meelde, et kõigi piirangute lõpukuupäevad on sisse arvestatud. Kui keeld kehtib 30. kuupäevani, siis sel päeval ei tohi veel püüda. Püügirahu ajal saab kalastuskaardi alusel püüda lõhet ja meriforelli vaid Jägala ja Narva jões.