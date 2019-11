Feederdajad lõpetasid hooaja toetusega haigetele lastele 

Eesti Feederdajate Klubi (EFK) otsustas korraldada hooajalõpu võistluse heategevusüritusena ja kogus laste ravivõimaluste parandamiseks üle 800 euro.



„Sai kord mõne EFK liikmega linna peal istumas käidud, et arutada edasisi toiminguid,“ kirjeldas klubi juhatuse liige Denis Mežennõi. „Kuna lähenemas oli ka EFK/Sügistandemi kuupäev, siis mõtlesime, et võiks teha midagi teistmoodi. Nii sündiski idee, et teeme sel aastal ürituse heateo nime all.“