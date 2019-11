Sass Henno Cannes'i jahifestivalilt: elektriga kalapüük Rootsi moodi 

Sügisel peetud suurimal Euroopa Cannes’i jahifestivalil tutvustasid rootslased oma uut elegantset disainpaati, mis teeb harrastuskalapüügist justkui vaikuses nauditava kunstiteose.

Alles start-up-faasist väljunud firma X Shore on valmis saanud nii kontseptsiooni kui ka esimesed reaalsed paadid. Akumootoriga minitraaler on võitmas üha rohkem rootslaste südameid. Festivalil kõlas argument, et isegi Rootsi kroonprints olevat sellisest kalapaadist huvitatud.

Muidugi tekitab eestlases elektriga kalapüük hoopis teisi assotsiatsioone. Veel paljude eestlaste peas elavad edasi kujutluspildid kahest vatijopes viinaninast kuskil Lämmijärvel akukaableid vette ühendamas, et mõnel vee-elukal elektrivoolu abil kõht ülespoole saada. Kuid mõte sellest, et elektrimootoriga disainkaater võiks olla abimeheks ka meie hobikalameestele, vajab veidi harjumist.