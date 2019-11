JUURTE JUURES: trummar Reigo Ahven ja ahvenapüük Setumaal 

Püüdsime trummar Reigo Ahvenaga (37) tema lapsepõlveradadel Setumaal ahvenat. Võimalik, et takistuseks sai lõppkokkuvõttes keelebarjäär – kohalik ahun ei saanud lihtsalt aru, et kõik need maitsva välimusega landid on mõeldud just nimelt talle.