Avatud meelt ja südametuld! ehk Kalad ja poliitika  

Enamikule nende ridade lugejatele on kalapüük lõõgastav vaba aja tegevus. Mehed-naised sätivad nädalavahetusel veekogu ääres oma õnged üles, istuvad matkatooli, võib-olla avavad õllegi. Mõnus. Rahu. Saab vilistada argipäevamuredele kemplevate poliitikutega tükkis.

Ometi ei pääse ka kalad ega kalapüük poliitikast kuidagi ega kuhugi. Näiteks kas või see ammune paisude-hüdroelektrijaamade versus kalade liikumis- ja kudemisteede asi. Kalastusajakirja toimetajalt eeldatakse, et ta on kah valmis kalade huvides rinnuli ambrasuurile viskuma ja paljaste kätega tammi lõhkuma. Kuid see on poliitikute teema, mina aga õppisin ülikoolis ajakirjandust ajal, kui usuti, et ajakirjanik peab poliitiliselt neutraalne olema.

Kas paisud jätta või lõhkuda – see küsimus hõlmab endas peale keskkonna ka näiteks energeetikat ja kas või muinsuskaitset ning on poliitiline. Lubatagu mul jääda siinkohal neutraalseks. Kõigile teistele soovin avatud meelt oma seisukoha kujundamisel. Samuti soovin jätkuvalt südametuld neile, kes on asunud paisude lõhkumise poolele ja kes võitlevad oma seisukoha eest. Iseenesest oleks mul ülihea meel, kui nii üks ja ka teine jõuaksid kuidagi mõlemat poolt rahuldavate kompromissideni ... kuigi see pole vist realistlik.

Veel poliitikast: mulle kui Kalale.ee portaali toimetajale kirjutas kalamees, kes juhtis tähelepanu ühele foorumi poliitikateemale. „Ma tahan ussi leotada koos Stjopa, Mardi ja Kerstiga olenemata nende poliitilistest vaadetest, kuid praegu on see raskendatud,“ kurtis kalamees.

Sama kalamees lööb kaasa motikafoorumi modereerimisel ja ta kinnitas, et kuigi virinat on olnud, on tsiklimeeste arutelukeskkonda suudetud hoida poliitikast ja poliitilistest teemadest vabana.

Mõttekoht. Kas peaksime ka

Kalale.ee foorumist igasuguse poliitika välja rookima?

Mina arvan, et ei, samal seisukohal oli ka foorumi administraator. Esiteks: meil on õigus sõnavabadusele. Mis siis, et nii mõnigi kodanik kipub seda vabadust aeg-ajalt veidi või rohkem kurjasti kasutama. Teiseks: mulle meeldiks, kui foorumivärki ei peenhäälestataks väga spetsiifiliseks. No näiteks oleks tore, kui kalastusfoorumi vabas teemas saaksin küsida nõu muruniiduki hoolduse kohta (ei ole ju võtted ilmselt hirmus erinevad näiteks mootorpaadi mootori omadest?) või tõesti pläkutada ajaviiteks veidi poliitika üle. Olen samas viidatud motikafoorumis mõnikord küsinud infot auto elektrisüsteemi kohta. Päris tüütu, kui iga teema ja alateema jaoks peaks olema eraldi foorum – mu meelest pandagu siis pealegi ka kalastamisteemalises veebikeskkonnas veidi poliitikutele puid alla. Kui seda vaid enam-vähem viisakalt teha osataks.

Poliitikast ei pääse me kuhugi, aga jõe-järve-mere ääres saab õnneks need teemad ajutiselt kuhugi aju tagasoppi suruda ja loodusele ning kalapüügile keskenduda. Kivi kotti!