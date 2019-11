Austraallased on aastaid teadmatult söönud seni avastamata kalaliiki 

„Kohe, kui ma neid nägin, mõtlesin, et ilmselt on tegu uue liigiga,“ märkis Johnson.

Mehe hinnangul on seda kala vähemalt 15 aastat müüdud üle Austraalia täiesti tavalise kivikoha pähe, ilma, et seda oleks korralikult määratletud.

„Tavalise välimusega kala, ilma eriliste iseloomulike tunnusteta, tüüpiline enamikule teistele kivikoha liikidele, see ilmselt seletabki, miks on kala jäänud nii pika aja jooksul märkamata ja nimetamata,“ sõnas kalateadlane. „Mulle on öeldud, et nad on päris maitsvad.“