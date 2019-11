VIDEO | Austraalia kalurite ränk argipäev: võitlus haide ja mürgimeduusidega, haiglani 700 kilomeetrit 

Austraalia telesaade „Fishing the Wild NT“ on filminud kalurite tööd põhjaterritooriumil Wesseli neeme lähistel, mida nimetatakse ka Veresauna neemeks. Sealsed veed on täis haisid, kes kalurite saagist matti tahavad võtta, vahendab Daily Mail .

Videost näeme, kuidas tosinad haid hüppavad merest välja, et napsata konksu otsast 30kilost makrelli. Kalurid püüavad aga oma saaki kiiresti paati vinnata. Lõpuks on aga siiski kiskjatel õnnestunud makrellist suuri tükke välja hammustada.

Asustatud kohtadest kaugel asuva Wesseli neeme lähistel võib kalapüük olla väga ohtlik. 30aastase kalapüügikogemusega Juanita kinnas ei kaitsenud tema kätt terastrossi eest ja see lõikas kala hiivates sügavale kätte. Seda me õnneks videost ei näe. Naisel murdus mitu luud ja ta sai ümber peo sügava lõikehaava, aga siiski ei tekita need vigastused püsivaid tagajärgi. Võttemeeskond märkis, et Juanita tuli toimetada helikopteriga 700 kilomeetri kaugusele Darwinisse.