Eesti sai loa Hiinasse lõhet ja forelli müüa 

Hiina annab igale kalaliigile ekspordilubasid eraldi. Eesti kalakäitlemisettevõtetel on võimalik Hiina eksportida kilu, räime, lesta ja krevette. Samuti on võimalik eksportida lehmapiimast valmistatud tooteid ja mett. VTA jätkab tööd ka selle nimel, et saada eksportluba Hiina turule linnu- ning veiselihale, kitsepiimatoodetele ja tursale.