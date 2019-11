Angerjamaimude smugeldajad said hiigeltrahvi 

Üks kilo harilikku ehk Euroopa angerjat võib Hiinas maksta enam kui 5500 dollarit (ca 4900 eurot). Nii on viimastel aastatel hoogustunud angerjate salakaubavedu Euroopast Hiina, mullu konfiskeeriti Europoli teatel kokku 15 miljonit isendit.

Varem sõid Aasia maiasmokad jaapani angerjat, kuid selle liigi varud on ülepüüdmise tõttu kokku kuivanud. Nii püütaksegi Aasiasse vedada Euroopa angerjaid, ent mõistagi on eksport keelatud, sest ka Euroopa angerjas on 2009. aastast ohustatud liikide nimekirjas.