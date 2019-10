„Kalatapjast“ mees päästis õngenööri külge takerdunud linnu 

YouTube’i kanali Land Fish TV juht Lincoln jalutas Melbourne’is Brighton Breakwalli sadamas, kui märkas, et ühe paadi ahtri taga rahmeldab hädasolev lind. Daily Mail kirjutab, et kui mees olukorda lähemalt uuris, nägi ta kajakat, kes rapsis vaid mõne sentimeetri kõrgusel veepinnast, endal noka küljes kinni õhuke plastnöör.

Lincoln tõstis kajaka paati, surus linnu pead allapoole, lõikas näpitsatega tamiili pooleks ja harutas selle kajaka tiibade ümbert ära. Seejärel lasi ta linnu vabadusse.

„See hammustas mind mõned korrad, aga need olid lihtsalt väiksed näpistused," kirjeldas mees. „Lind oli päris stressis, nii et ma ei süüdista teda vastuvõitlemises, mis siis, et teda vaid päästa püüdsin."

Lincoln pakkus, et keegi kalamees oli lasknud vette sööda a konksudega varustatud õngeliini, kuid lõiganud selle lahti, kui see kuhugi kinni takerdus. Enda sõnul on mees varemgi samasugusesse olukorda sattunud linde päästnud, kuid päris sellisel kujul mitte.

„Kalameestena peaksime kõik tagama, et me ei jätaks püügivarustust või prügi keskkonda,“ sõnas Lincoln, kelle sõnul sattus kajakas surmaohtu just kellegi kalamehe vastutustundetu käitumise pärast. „Ja kui näete looma hädas, siis sageli läheb tema elu päästmiseks vaid paar hetke, nii et tehke seda.“