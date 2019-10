VIDEO | Kalameeste võimas rekord läks vea tõttu vett vedama 

„Olin täiesti šokeeritud,“ sõnas Joshua Jorgensen 9. oktoobril tabatud võimsa Surinami kolmsaba kohta. „Ma teadsin, et nad võivad nii suureks kasvada, aga ei osanud arvata, et mul võiks isegi miljoni aasta jooksul õnnestuda sellist tabada.“

Jorgensen veab veebis kalastussaadet „BlackTipH“, vahendab Fox News . Oktoobris lendas ta kodust Floridast Lousianasse, et sõbra Blake Rigby’ga paar päeva tuunikala ja kolmsaba püüda. Tuunikala mehed ei saanud, küll aga hiiglasliku kolmsaba.

Mehe sõnul venitasid nad liiga kaua kala asetamisega värske vee anumasse. Nii kaotas kala enne sadamasse jõudmist kaalus. Jorgensen nentis, et õigupoolest tulnuks kala silmapilkselt jää ja soolvee sisse panna – et see ei dehüdreeruks.