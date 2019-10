LOODUSE KÄTTEMAKS? Miks tige madupeakala maale ronib? 

Veest välja ajab madupeakala selle liigne happesus, soolasus või süsinikdioksiidi sisaldus, selgub uuringust.

Madupeakala on teadaolevalt suurim kala, kes mööda maad liikuda suudab, vahendab Daily Mail. USA vetesse levinuna on see Aasia päritolu kiskja teinud palju kuritööd ja kahjustanud ohtralt looduslikke kooslusi seeläbi, et ta on pannud nahka kõik lähedalasuvad kalad ja konnad.

Teadlased panid uuringu käigus madupeakala erinevatesse elutingimustesse, selgitamaks välja, mis neid õhu kätte ajab. Otsest selgust, miks elukas vabatahtlikult veest lahkub, ei saadud. Küll aga loodetakse, et avastused aitavad keskkonnaasutustel võõrliiki paremini ohjeldada ja kõrvaldada.

2002. aastal avastati, et Aasia päritolu madupeakala on levinud USAsse: seda liiki leiti ühest Marylandi tiigist. Pärast seda on madupeakala levinud ka Californiasse, Floridasse, New Yorki, Põhja-Carolinasse, Philadelphiasse and Massachusettsi.