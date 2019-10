VIDEO | Vihane loomakaitsja õngemehele: „Sa üritad ju kalu tappa...“ 

„Kas te silti lugesite? Seda silti, mis ütleb, et looduse häirimine on keelatud?“ kurjustas naine.

„Te püüate kala, te üritate kalu tappa,“ protesteeris naine. „Siin on luigepojad, luiged püüavad oma järglasi üles kasvatada ja teil on plastikust õngenöör vees, kas see on teie meelest mõistlik? Kas te üldse ei hooli?“