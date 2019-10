Uudised Seiskunud ahvenapüük jätab Peipsi kalurite kukrusse paarimiljonilise augu Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 09:28 Jaga: M

Foto: Pixabay

Ahven on sel aastal päris ilusas mõõdus ja teda tohiks Peipsilt püüda veel üle tuhande tonni, kuid ei saa, sest põhjanooda ehk mutnikuga püük on 24. septembrist keelatud – ja see on sügisel ahvena tabamiseks kõige tõhusam vahend.