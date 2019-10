VIDEO | KALA KÄTTEMAKS: meetrine haug lõi hambad Vene kalamehe kubemesse 

Videost saab näha, kuidas Artjomi-nimeline märjas kalipsos mees seisab harkis jalgadega paadi pardal ja vingerdav kala on klammerdunud tema mehelikkuse külge.

Artjomi sõbrad hoiavad naeru tagasi, kui mees tema külge klammerdunud röövkalaga võitleb. Sõbrad küsivad, kuidas see juhtus – mees vastab rahulikult: „Nagu see tavaliselt juhtub.“ Ja kinnitab: „Mul on kõik korras ja temakesel ka.“