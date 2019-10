Põnev avastus: kalaliik kaitseb end piraajade eest loodusliku „kuulikindla vestiga“ 

Kiskjate ja nende saagi vahel on kaua kestnud evolutsiooniline võistlus. Esimestel on välja arenenud üliteravad hambad, teised on endale miljonite aastate jooksul arendanud kaitsemeetmeid. Arapaima soomustel on teadlaste sõnul kuulikindla vesti omadused, kuid need on veelgi paremini ühendunud üheks ühtseks tükiks, mis on ühtlasi läbitungimatu ja paindlik.