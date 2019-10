Eesti saab Läänemerel rohkem rahvuskala püüda 

„Kilusõja kirves on maetud ja järgmise aasta kvoodid kivisse raiutud. Meie heameeleks saavad kalurid Liivi lahest räime püüda ca 1500 tonni rohkem kui sellel aastal. Arvestades kui oluline kala on räim just meie rannakaluritele, on see väga positiivne tulemus,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk.