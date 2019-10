TERAKE KALATARKUST: mis kasu on hübriidhaugidest? 

Hughes on tegelikult pärit Utah’st, kuid ta kolis Montanasse, et seal tuletõrjujana tööle asuda, kirjutas NBC Montana. Töö kõrvalt on ta käinud palju kalamehena kohalikke järvesid avastamas. Esimene suurem saak oli 86 cm pikk pruunforell Seeley järvest.

Horsheshoe ehk Hobuseraua järv oli aga Hughes’i suhtes pikalt kitsi. Kulus viis kalastusretke ja kaks hooaega, enne kui järv talle septembrikuus halastas. Saak: kaks trofeesuuruses hübriidhaugi tiger muskie’t.

Mehe taktikaks on otsida kohti, kus vee all näha ujumas pisemaid kalasid – siis on teada, et läheduses on ka väikekaladest toituvad muskie’d.

„Neid saab täitsa näha su landi järele tulemas,“ kirjeldas Hughes. „Kala suuruse pärast on see natuke sedamoodi, nagu jälitaks sind grislikaru. Mõnikord tuleb 127sentimeetrine superkiiresti sinu poole ja see lööb adrenaliini üles. Eriti siis, kui see haarab landist otse sinu ees või plahvatab veest välja nagu suur valgehai.“

Üks mehe tabatud tiger muskie’dest oli 113 ja teine 121 sentimeetrit pikk.

Hughes selgitas, et need kalad asustati aastaid tagasi Horsheshoe järve kindlal eesmärgil.

„Nad on siin selleks, et süüa skvookala (hiidteibi – toim), kes järve üle võtma kipub,“ rääkis kalamees. „Nad on järve jaoks väga hea ressurss. Kuulen pidevalt inimesi ütlemas, et nad tahaks kõik haugid maha lüüa, aga nende siiatoomine maksab kõvasti raha. Nad on steriilsed kalad, nii et nad ei saa üldse paljuneda.“