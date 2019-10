Keskkonnakaitsjad kurjustavad rekordhai püüdnud poisiga 

Jayden oli kalapüügiretkel oma isa Jonathani ja paadikapteni Ibby Dardasega, vahendas Daily Mail . Lõuna-Sidney ranniku järel asus nende 7,3meetrise paadi poole ujuma hiiglaslik haikala ja noorel Jaydenil õnnestus see ära haakida.

Juba kaheaastasena kalal käinud poiss tunnistas ajakirjandusele, et oli väga „närvis“ ja lootis, et kaaslastel õnnestub hiigelhai paati tõmmata – mingil juhul ei tahtnud ta sellisest saagist ilma jääda.

Kui paadi meeskond tagasi sadamasse jõudis, avastati, et hai kaalus kaks kilo rohkem kui eelmise juunioride klassi rekordiomaniku hai: nimelt 314 kilo. Ian Hissey tabas aprillis 1997 312kilose tiigerhai ja see tulemus hoidis seega 22 aastat noorte arvestuses maailmarekordit.

Kalamehed aplodeerivad poisi saavutusele, aga loomakaitseaktivistid leiavad, et ta poleks kindlasti tohtinud tappa „seda imelist olendit“.

„Veel üks tulevane keskkonnavandaal tappis ohustatud liigi esindaja foto nimel, tõestamaks, missugune mees ta on,“ kirjutati aga õnnesoovide seas. „Hale ja häbiväärne, et kalapüügiringkonnad tähistavad ökosüsteemi elujõulise esindaja ebatavalikku mõrva... Kummitagu see sind terve su elu jooksul.“

Mitmed teised aga kurjustasid Jaydeni vanematega, et nood lasevad lapsel spordiks tappa. Paljude keskkonnasõprade seisukoht on, et paadimeeskond oleks pidanud hai ära mõõtma, tähistama ja vette tagasi laskma.