Agressiivne võõrliik jõudis veel ühte USA osariiki 

Georgia keskkonnaameti teatel tõmbas kalamees tähnilise madupea välja tiigist Gwinnetti maakonnas, vahendas CNN . Amet tahab nüüd välja selgitada, kas see kalaliik on levinud ka teistesse ümbruskonna veekogudesse – ning võimaluse korral püütakse seda takistada.

Georgias esmakordselt nähtud madupead on nüüdseks tabatud 14 USA osariigis. See pikk ja peenevõitu pruunikas kala võib kasvada kuni meetriseks ning sealjuures suudab madupea hingata õhku, mis tähendab, et kala võib jääda ellu nii vee madala hapnikusisalduse juures kui isegi kuival maal.