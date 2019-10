Kalakasvandus loodab elektrivõla tasuda forellimüügiga 

„Praegu on tekkinud olukord, kus siseturu tarbimine on suuresti langenud mõjutatuna ajakirjanduses tekkinud skandaalist M.V. Wooli Norrast imporditud lõhega kaasa tulnud listeeriabakteri paljunemise tõttu. Lisaks on kaubanduses tekkinud tugev hinnasurve imporditava kala tõttu. Need muudavad kalade realiseerimise hetkel väga keeruliseks,” selgitasid AquaMyki juhatuse liikmed Neeme Viik ja Priit Lulla Eesti Energiale.