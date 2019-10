Peipsi veetase on madal, kalapaadid pääsevad järvele raskustega 

„Peipsi veetase on Mustvee vaatlusjaama andmetel langenud 120 cm ümbrusesse vaatlusjaama nullist. See tähendab seda, et näit on allpool pikaajalist keskmist, kuid mitte rekordiliselt madal. Sügiskuude vastavad rekordid jäävad kõik alla meetri vaatlusjaama nullist.“ selgitas keskkonnaagentuuri hüdroloogia osakonna peaspetsialist Tanel Toots.

Madal veetase Peipsis (Eesti veekogudes üldiselt) jääbki tavaliselt sügiskuudesse, harva nihkub natuke ettepoole augustisse ja tahapoole detsembrisse. Sarnast veetaset on noorem põlvkond näinud seitsmel korral viimase 25 aasta jooksul ja vanem põlvkond kümnel korral aastatel 1940 kuni 1973. Viimati oli Peipsi veetase madalseisus 2015. aasta detsembris. Kas praegune veetaseme käik on osa pikemaajalisest tsüklist ja kas Peipsi vee hulk peegeldab pikemaajalisi muutusi regiooni ilmastikus, on edaspidise analüüsi küsimus.

Kalameestele ja muidu harrastuslaevnikele tähendab madal veetase seda, et ei ole võimalik sadamast välja saada või on väljasaamine raskendatud. Kohalikud, kes on harjunud suplemiseks pika kõndimisega Peipsi lauge kalda tõttu, kurtsid, et sel aastal on kaelani vesi liiga kaugel. Kuigi juulis veel veetase nii madal ei olnud, tekitas tuulepagu nähtus mitmel korral petliku mulje, et Peipsis on vesi korraga kadunud. Tuulepagu võib veetaset ajutiselt langetada kuni pool meetrit, möödunud suvi piirdus siiski vaid 20-30 sentimeetriga. Piirduti põlvini vees enda vette kastmisega.