Austraalias üritas meetrine kala tappa kümneaastast poissi 

Seisia linnapea Eddie Newman ütles juhtunu kohta, et see oli poisi jaoks õnnelik pääsemine – ja kohalike võimude jaoks „äratus“.

Linnapea Newman ütles, et kohalikud teavad kõnealust kala hästi, aga see oli esmakordne juhtum, kus too inimest ründas. Lapsi on hoiatatud, et nad edaspidi enam kai all ei ujuks.