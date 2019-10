Saaremaale tuleb meretoorme õppelabor 

„Senine koostöö Saaremaaga on olnud edukas – väikelaevaehituse eriala ja teadusuuringud on hoo sisse saanud,“ ütles tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. „Koostöös kohalike ettevõtjate ja vallaga on nüüd kavandamisel meretoorme väärindamisega seotud arendustöö ja sellega seotud õppetöö. TalTechil oleks hea meel sel moel aidata kaasa nn sinimajanduse arengusse Saaremaal.“

Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul on kõrghariduse andmine Saaremaal juba pikki aastaid olnud saare lahutamatuks osaks. „Samas peab pidevalt otsima uusi võimalike suundi üliõpilaste arvu kasvatamiseks ja seda just läbi Saaremaale sobilike erialade. Siinkohal on meretoorme väärindamine kindlasti Saaremaale väga hästi sobilik suund – lisaks laevaehitusele, mida vald juba varasemalt on toetanud,“ toonitas vallavanem. „Koostöökokkuleppe allkirjastamisega annab Saaremaa vald selge tõuke selleks, et nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis asuks meretoorme väärindamise valdkonda ja ettevõtlust toetav teaduskompetents just Kuressaares.“