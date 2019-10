VIDEO | USA kalamees tabas poolesajakilose saagi drooni abiga 

Kui kalamees oli veendunud, et tarpoon on vigastamata, lasi ta selle vette tagasi. Jorgenseni hinnangul kaalus saak 50-54 kilo. Mees kinnitab, et kahtlemata pole see mingi rekord – aga kindlasti on see suurim tarpoon, mida tema on näinud kaldalt püütavat.