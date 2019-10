Teadlased: suur nõudlus ohustab tuunikala püsimajäämist 

Väljaandes Fisheries Research ilmunud uuringus hinnati, et praegu püütakse aastas umbes kuus miljonit tonni tuunikala. Guardiani teatel on püügimaht nii suur, et „võib viia tuuni populatsiooni jätkusuutmatule tasemele ja võimalik et ka väljasuremiseni“.

„Tuunipüük on laienenud kõikidesse võimalikesse regioonidesse, mida meil on võimalik kasutada. Uusi püügikohti avastamiseks pole ja me püüame kõrgeimal võimalikul tasemel,“ sõnas Briti-Kolumbia ülikooli ja organisatsiooni Sea Around Us teadlane Angie Coulter.

Uuringus märgitakse, et praegu valitseb turul Teisest maailmasõjast alates suurim nõudlus konserveeritud kala järele ja see on viinud püügi võimsa laienemiseni.