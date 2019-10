KLIIMA SOOJENEMINE: Kanada karud nälgivad, sest kala on üha vähem 

CNN märgib, et juhtum näitab järjekordseid kliimakriisi ohvreid ja metsiku lõhekala varude vähenemist.

Knight Inlet on turistide jaoks provintsi olulisim koht, kus näha grislikarusid. Üle kogu maailma tulevad inimesed sinna metsikut loodust ja selle elanikke imetlema. Asutus nimega Mamalilikulla First Nation (MFN) on piirkonnas aastaid karu vaadelnud ja uurinud.

„Nad on mõnede kuudega drastiliselt muutunud,“ sõnas Jake Smith MFNist. „Karud on hädas.“

Smith tõdes, et kui ta pilte nägi, sai ta aru, et peab püüdma kuidagi grislisid aidata. Kalade peamise toidu, lõhekala, arvukus on piirkonnas kõigi aegade madalaimal tasemel. Piirkonna kalurid ütlevad, et tegu on vähemalt viimase poole sajandi halvima lõhehooajaga.

Augustis raporteeris Kanada kalandusamet Fisheries and Oceans Canada, et kliima riigis soojeneb kaks korda kiiremini kui maailmas keskmiselt ning see mõjutab rängalt lõhede ökosüsteeme. Lisastressi tekitavad kaladele mere kuumalained, kasvanud tõusud ja mõõnad.