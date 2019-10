Tuhatkond delfiini elab rahumeeli prügijões 

President Lyndon B. Johnson on omal ajal Potomaci jõge nimetanud lausa „rahvuslikuks häbiks“, vahendas Daily Mail . Ometi on teadlased nüüd selle teatud lõikudes näinud delfiine rahumeeli ujumas ja paari heitmas.

2015. aastal lugesid teadlased jões esmakordselt kokku 200 delfiini ja tänaseks on nende kokkulugemine juba liiga keerukaks muutunud – hinnanguliselt on neid veeloomi jões üle tuhande.

652 km pikkune jõgi ühendab Potomaci kõrgustikku Chesapeake’i lahega ning 600 selles elavat delfiini on ristitud USA ajalooliste ja poliitiliste suurkujude järgi. Üht neist nägid teadlased isegi sünnitamas – teadaolevalt on see üldse alles kolmas juhtum, mis on vabas looduses dokumenteeritud. Ometi voolab jõgi mööda tihedalt asustatud ja rahvarohkest Washington DC piirkonnast.

Teadlaste kinnitusel on delfiinide arvukus märk selle kohta, et varem pestitsiididest ja plastijäätmetest küllastunud jõgi on saamas puhtamaks. Kui 2008. aastal hinnati Potomaci seisukorda rahuldavaks, siis möödunud aastal juba heaks. Jões on lisaks delfiinidele tõusnud ka kalade arvukus ning piirkonda on naasnud Ameerika rahvuslinnud valgepea-merikotkad.