Teadlased otsivad üliharuldastele Tasmaania kaladele vadereid 

Käsikala on saanud nime oma eesmiste uimede järgi, mida kala kasutab selleks, et ujumise asemel aeglaselt mööda merepõhja „kõndida“. Nüüd on neile tehtud oma kodulehekülg handfish.org.au ja seal on üleval ka kõigi teadaolevate käsikalade portreefotod.