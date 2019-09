Teadlased: tehnoloogia topeldab kiiresti kalurite võimekust 

Briti-Kolumbia ülikooli rühmituse Sea Around Us (Meri meie ümber) teadlased analüüsisid enam kui 50 uuringut, mis käsitlesid kalurilaevade püügivõimekuse kasvamist, vahendab Science Daily. Teadlased leidsid, et selliste tehnoloogiate kasutuselevõtt nagu GPS, kalaleidjad, kajaloodid ja akustilised kaamerad, on kasvatanud aluste kalapüüdmise võimekust iga aastaga umbkaudu kahe protsendi võrra.

„See tähendab, et kui laevastikus on 10 paati, siis üks põlvkond hiljem on neil samadel kümnel paadil 20 aluse kalapüüdmisvõimsus,“ sõnas uuringu juhtiv autor Deng Palomares. „Järgmise põlvkonna puhul on neil 40 paadi võimsus jne.“

Teadlaste sõnul peaksid kalurid oma töös kindlasti tehnoloogia arengu mõjudega arvestama.