Kliimamuutuste tagajärg: Kreeka järves hukkusid kümned tuhanded kalad 

Keskkonnaametnike teatel on järve veetase viimase kolme aasta jooksul langenud enam kui 70%, tänaseks vaid 80 sentimeetrini. See ongi põhjustanud karpkalade, viidikate ja teiste järvekalade surma, vahendab Daily Mail .

Thessaloniki ülikooli bioloogiaprofessor ja järve haldaja sõnas, et vees sisalduva hapniku kodus on langenud allapoole kriitilist taset ja see on toonud kaasa kalade massihuku viimase nädala jooksul.

Järv kuulub Euroopa liidu kaitsealade võrgustikku ja Kreeka võimud on pikalt püüdnud pidurdada selle ärakuivamist. 2015. aastaks oli veetase stabiliseerunud umbes kolme meetri juures, kuid suved on olnud üha kuumemad ja pikemad.

„Viimase 20 aasta puhul pole kahtlust, et selles regioonis on ilm muutunud kuumemaks ja trend on halvenemise suunas,“ sõnas Thessaloniki ülikooli meteoroloogia ja kliimateaduste professor Prodromos Zanis. „Fenomeni sagedus muudab statistiliselt tõenäoliseks, et osaliselt on selle põhjuseks inimese põhjustatud kliimamuutused.“