Kohus saatis vangi hai surnuks lohistanud ja seda filminud kalamehed 

30aastane Robert Benac III sõlmis süüdistajaga kokkuleppe, et mitte loomapiinamise eest kohtu alla minna, vahendas Daily Mail . Mees nõustus karistusega, milleks on kümme päeva vanglakaristust (seda on võimalik kanda jupikaupa nädalavahetustel), 2500 dollarit trahvi ja 250 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd loomade varjupaigas. Lisaks kaotas Benac kolmeks aastaks kalapüügiõiguse.

„See on haige. Selline on tänapäeva ühiskond,“ kommenteeris sündmust 68aastane haikütt Mark Quartino, kes enda kätte sattunud loomapiinamisvideo sotsiaalmeedias avalikustas. Õigupoolest olid piinajad Instagramis Quartino sõbrad ja saatsid video kiitlemiseks talle ise. „Nad saatsid video mulle, et näidata „hei, vaata, mis me tegime“ ja saada minu heakskiitu,“ kommenteeris haikütt. „Nad ei saanud seda.“