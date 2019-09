Keskkonnainspektorid tõmbasid liistule 18 vähipüüdjat 

„Selguseta püügivahendeid oli sel aastal vähem kui eelmisel aastal (2018. aastal oli 14 ja tänavu kaks püügivahendit), sest keskendume eelkõige isikute tabamisele. Niisama kergekäeliselt kohe püüniseid välja võtma ei mindud. Kui võimalik, püüti tabada teo toimepanija ja mitmel juhul see ka õnnestus. Püügivahendid, mis muidu oleksid jäänud selguseta kuuluvusega vahenditeks, on täna asitõendid,“ selgitas Lepp.

Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer märkis, et Saaremaal möödus vähipüügihooaeg rahulikumalt kui eelnevatel aastatel. „Põhiliselt olid rikkumised seotud lubatust suurema arvu püügivahendite kasutamisega, päris ilma loata püüdjaid ei tuvastatud. Oli küll juhtum, kus luba oli antud püügiks ühele veekogule, aga millegipärast otsustas loaomanik minna püüdma teisele veekogule, mis on sisuliselt sama mis loata püük,“ täpsustas Haamer.

Haameri hinnangul on viimaste aastate rikkumiste vähenemisele Saaremaal kaasa aidanud eraldi kontrollikava rakendamine, mis tähendab, et kohalikele inspektoritele käivad abiks teiste maakondade inspektorid.

„Harjumaal oli sel aastal peamiseks probleemiks enne ametliku püügihooaja algust toimunud ebaseaduslik vähipüük. Mitmel juhul püüti vähke kalapüügiseaduses ettenähtud vahendeid kasutamata ehk kätega. Huvitav fakt on ka see, et tavaliselt pannakse süüteod toime mitmekesi ehk siis ühe menetluse raames on menetluse all mitu isikut,“ rääkis Harjumaa büroo vaneminspektor Egert Tolk.