LUMEHELBEKESED: sotsiaalmeedia tsenseeris „häirivaid“ kalapilte 

Rex Goldsmith peab Londonis edukat kalapoodi The Chelsea Fishmonger, kirjutas Daily Mail . Mees leidis, et kalapiltide ja –videote jagamine sotsiaalmeedias võib aidata kauplust inimestele veelgi paremini reklaamida.

„Minu meelest on see natuke naeruväärne,“ sõnas mees Daily Telegraphile. „Ma ei tea, kas postituse peale on kaevanud taimetoitlased või on Instagram seda tsenseerinud, sest on pidanud seda veganitele solvavaks. Mul pole aimugi, miks üldse peaks mõni vegan sotsiaalmeedias kalapoodi jälgima.“