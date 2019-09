Teadlased avastasid senituntutest särtsakama elektriangerja 

Uuringu juht David de Santana teatas, et need elektriangerjad võivad kasvada kuni 2,4 meetri pikkuseks ja näitavad, kui palju on meil veel Amazonase vihmametsadest avastada.

Seni on teadlased arvanud, et kõik Lõuna-Ameerika soodes, ojades ja jõgedes elavad elektriangerjad kuuluvad samasse liiki, de Santana uuringus aga kinnitatakse, et tegelikult on neid kolm. Suuremalt jaolt on elektriangerjad sarnased ja nad kõik kasutavad elektrit liikumiseks, suhtlemiseks, jahtimiseks ja enesekaitseks. Aga kui teadlased uurisid 107 proovi, siis leiti, et kolmel liigil on erinev geneetiline päritolu, erinevad kolba kujud ja erinev elektripinge.