SPETSIALIST SELGITAB: kajaloodi kasutamine praktikas, I 

Kajalood või mingi sügavust näitav seade on vist juba 99% aktiivses kasutuses olevatest mootorpaatidest. Iga paadiomanik saab ju aru, et nii sõitjate kui ka paadi tervise huvides on oluline teada, kui palju paadil vett kiilu all on. Samas suudavad nüüdiskajaloodid märksa enamat, kui ainult sügavust näidata. Müües igal aastal tublisti üle saja kajaloodi, saan öelda, et kõige sagedasem ostja küsimus on: kas see kajalood sügavust ja kalu ka näitab? Mõni küsija lisab sellesse loetellu ka veetemperatuuri. Ja alati on neile hea vastata, et praktiliselt kõik turul müüdavad uued kajaloodid suudavad näidata sügavust, kalu ja veetemperatuuri.