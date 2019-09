Mõõduvõtt: millised on Eesti suurimad ahvenad? 

Väljaanne kutsub üles: kas keegi suudab üle trumbata? Peab tõdema, et trumpamise ruumi justkui on. Emajõe Nupuklubi 12 aasta taguste andmete kohaselt on Eesti vetest püütud kõige suurem ahven kaalunud 2,8 kilo. Too hiiglane tõmmati 1964. aastal Peipsi järvest.