Teadlased: merekalad on mürgisemad kui kunagi varem 

Metüülelavhõbe on üks elavhõbeda vorme, mis sageli tekib, kui elavhõbe puutub erinevates keskkondades kokku bakteritega. Aine imendub vetikatesse, kandub edasi vetikaid söövatesse kaladesse, neist väikseid kalu söövatesse röövkaladesse. Toiduahela tipus on akumuleerunud juba päris palju seda mürgist ainet, kirjutas Medical News Today .

Leiti, et 70ndatest alates on tursa metüülelavhõbeda tase kahanenud 6-20%. Aga ogahais hoopiski 33-61% tõusnud.

Teadlaste hinnangul on põhjuseks see, et 70ndatel langes Maine’i lahes ülepüügi tõttu mõlema röövkala olulise toitu heeringa arvukus. Tursk hakkas jahtima aloosat ja sardiine, väikseid kalu, kelle metüülelavhõbeda sisaldus on reeglina üsna väike. Tulemusena langeski tursast leitava mürgi tase.