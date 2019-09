Valitsus otsustab, kas Linnamäe pais säilib või mitte 

Linnamäe hüdroelektrijaam. Foto: Tiina Kõrtsini

Keskkonnaminister Rene Kokk ja kultuuriminister Tõnis Lukas otsustasid kolmapäevasel kohtumisel, et viivad Linnamäe hüdroelektrijaama küsimuse vabariigi valitsuse arutada. Praegune seisukoht on, et tamm peab ehitusmälestisena säilima sellisena nagu see praegu on ehk kalapääsu rajama ei hakata, vahendas ERRi uudisteportaal