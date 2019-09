Ameeriklased hakkavad lõhe ja forelli kaitseks merilõvisid tapma 

Kalastusteenistuse teatel on viimastel kümnenditel kulutatud ohustatud liikide lõhe ja teraspealõhe arvukuse tõstmisele kolmes osariigis miljardeid dollareid, muuhulgas on tammidele ehitatud kalapääse. Paraku on kavalad merilõvid õppinud ära, et kalad kogunevad tammide juurde ja seal on neid hea lihtne tabada.