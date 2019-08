Austraalia valmistub kalade viimsepäevaks 

Nii on osariigi valitsusel kavas kõigi aegade suurim kalade päästmise ja taasasustamise programm, et kaitsta põliseid liike, nagu näiteks Murray tursk. Kavas on nii riiklikes kui erahaudejaamades kalu paljundada ja kasvatada ning seejärel jõgedesse asustada, kirjutab ABC News .

Kriitikud aga ütlevad selle valitsuse plaani peale, et sisuliselt on see isetekitatud haigutava haava sulgemine plaastriga. Ning „kalade loomaaia“ loomise asemel tuleks kriitikute arvates pigem tegeleda sellega, et jõed kalade elupaigana normaalselt toimima saada.