Kalamehe spikker: keda saab püüda Eestimaa väikejärvedest? 

Ermistu järv

Pärnus asuv Ermistu järv on samuti madal ja tasane. Liike oli Ermistu järve kalastiku katsepüükides 9: ahven, angerjas, haug, kiisk, latikas, linask, nurg, roosärg ja särg. Varasemate katsepüükidega võrreldes on Ermistu järves tõusnud kõigi kalaliikide biomassid peale haugi ja angerja. Ermistu järve haugipopulatsioon oli tänu korduvatele asustamistele sajandivahetusel üliarvukas. Praegu täieneb varu loodulikul teel, mõnevõrra on aastatega arvukus küll langenud, kuid seisundi hinnang on rahuldav. Ermistu järvest saab veel edukalt püüda linaskit ja siia asustatud angerjat tabatakse aeg-ajalt.

Undu laht ehk Käärma laht

Saare vallas asuv sopiline Undu laht on tammiga tekitatud vähese läbivooluga veekogu. Undu lahe katsepüükide kogusaagiks kujunes 59,4 kg (564 kala). Saak oli arvukam ja suurema kaaluga suvisel püügil. Kokku püüti sealt 10 kalaliiki: hink, koger, roosärg, särg, ogalik, kiisk, ahven, linask, haug, viidikas. Eriti tugev on seal linaski populatsioon. Esindatud on vähemalt seitse põlvkonda. Neli neist moodustavad noorkalad, kolm on täiskasvanud.

Kahala järv

Harjumaal asuv Kahala järv on suur, kuid madalaveeline ja väga aldis ummuksisse jäämisele karmimatel talvedel. See põhjustab kas osaliselt või harvemini ka täielikult kogu kalastiku hukkumise. Viimaste aastate klimaatilised olud on olnud siiski soosivad. Praegu on järves veeseis ikkagi keskmisest madalam. Peamised püügiobjektid on linask ja haug, püütakse ka hõbekokre.

Udsu järv