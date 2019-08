Rekordsoe suvi surmab Alaska lõhekalu 

Pärast kudemist ja viljastamist hukkunud lõhede leidmist peetakse Alaskal tavaliseks ja normaalseks, seda enam, et nii saavad linnud ja karud toitu. Tänavu on aga leitud marja täis emaste kalade laipu ning muret tekitab ka see, et neilt pole leitud märke haigustest ega parasiitidest.