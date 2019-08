OHTLIK JULGUSTÜKK: kalamees sumas paati päästes krokodillidest kubisevas jões 

Ilma särgita meest nähti mõõna ajal paati madalikult lahti sikutamas Mary jõe osal Shady Campi lähistel – see on kalameeste seas populaarne paatide veeskamise koht Põhja-Austraalias, vahendas Daily Mail .

Väga võimalik, et köiega paati tõmmates vees kahlanud mees polnud teadlik ühest olulisest tõigast: nimelt on just selles kohas rohkem krokodille kui kuskil mujal Austraalias. Sealse piirkonna kõigis jõgedes on keskmiselt viis krokodilli ühe kilomeetri kohta, aga Mary jõel tõuseb nende ohtlike roomajate arvukus sama lõigu peal kuni 15ni.