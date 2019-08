Šokeeriv kalapüügiõnnetus: õngekonks takerdus 11aastase poisi silmalau külge 

„Kui me EMOsse jõudsime, siis öeldi seal „Me anname sulle valuvaigistit“ ja tema ütles „Ei aitäh, võtke see lihtsalt välja“,“ kirjeldas mees. „Ja kui nad tema kallal mässasid, siis ta lihtsalt pigistas hambad kokku ja lasi neil oma tööd teha.“

Daniel märkis, et on oma poja reaktsiooni üle äärmiselt uhke – just seetõttu, et poiss ei sattunud paanikasse.