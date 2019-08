Ameeriklanna püüdis kahe suuga kala? 

Knotty Boysi liige Adam Facteau kinnitas CBS Newsile , et kahe peaga kala „on kindlasti“ ehe. „Teooriad on pöörased. Vigastus. Geneetiline defekt. Simpsonid,“ teatas Facteau.

Kuigi kala näeb päris õudne välja, pole see siiski veekoletis. Kuid on legend, et Champlaini järves on ka selline asi olemas. Loch Nessi koletise moodi elukat hüütakse järve järgi Champ’iks ja väidetavalt on teda nähtud juba 1800ndatest aastatest.