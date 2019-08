Kreeka kalurid saavad palka prügi püüdmise eest 

Mullu alustasid Enaleia asutaja Lefteris Arapakis ja tema meeskond Kreeka kalameeste seas ambitsioonikat programmi. Et kalamehed ei viskaks võrkudest leitud prügi tagasi merre, vaid tooksid selle taastöötlemiseks kaldale, makstakse neile preemiat. ÜRO keskkonnaprogramm valis Arapakise ja Enaleia sel suvel konkursi „Young Champions of the Earth“ finalistide sekka, kirjutas Euronews.

„Võtsime [võrgust] ära väga veidrat värvi Coca-Cola purgi,“ selgitas Arapakis idee sündi. „Võtsin selle kätte ja nägin, et see oli aegunud aastal 1987. See asi oli olnud 30 aastat meres. See oli esimene asi, mis mind šokeeris. Teine oli see, kui nägin, et kalur viskas purgi tagasi merre. Ta ütles mulle, et talle ei maksta prügi-, vaid kala püüdmise eest.“

Vaid mõne kuuga hakkasid paljude kalurite kombed muutuma.