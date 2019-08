Põua lõpp tõi kuninglõhe lõpuks tagasi merre 

San Franciscos tegutseva kutselise kaluri Batesi sõnul on kala alati hea välja tõmmata, aga tänavune aasta on olnud lausa üllatavalt hea, kirjutab Mail Online .

Bates ja teisedki California kalurid kinnitavad, et tänavu on parimaid lõhepüügihooaegu üle paljude aastate – põhjuseks tugevad vihmasajud ja lumi, mis tegid lõpu osariigis valitsenud rängale põuale.

Teadlaste sõnul on kutseliste lõhepüüdjate saak ületanud hooajaeelseid prognoose lausa umbes 50% võrra.

Lõhesaak on kasvanud pärast seda, kui kolm aastat järjest tabati äärmiselt vähe kala. Selle peamiseks põhjuseks oli Californias viis aastat valitsenud põud, mis kuivatas osariigi jõed ja veehoidlad.

Tänavu Vaiksest ookeanist püütud täiskasvanud lõhed on esimesed, kes said kasu 2017. aasta algul Californias maha sadanud rekordilisest vihmast. See täitis jõed ja ojad ning võimaldas noortel lõhedel rännata ookeani ja seal suureks kasvada.