Suurte mageveeloomade kurb kadumine: alles on vaid iga kümnes 

Vidrik Võsoberg , täna, 11:44

Foto: Pixabay

Teadlased on arvutanud välja, kui suurel määral on langenud suurte mageveeloomade arvukus: 1970ndatest aastatest kuni 2012. aastani lausa 88% võrra. Võrreldes maa peal või ookeanides elavate selgroogsetega on kukkumine kahekordne. Eriti ohustab arvukuse vähenemine just suuri kalu.