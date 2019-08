Politsei murdis „laibaleha peale“ kalamüüja autosse 

Mail Online’i teatel helistas sõber 28-aastasele Amy Valentine’ile ning teatas, et tema kaubiku juurde on pargitud neli politseiautot. Naine teadis, et autos on kuus tühja kalakasti ja suur ämber jääga. Kohale jõudes nägi kalamüüja, kuidas tema lõhutud tagaluugiga suurt kollast kaubikut parajasti minemavedamiseks treilerile tõmmati.